Nel post-partita di Atalanta-Roma, Gian Piero Gasperini ha parlato così a DAZN: "Pasalic dopo? Avevamo studiato che quello era il momento giusto, noi abbiamo degli equilibri. Possiamo cambiare spesso la partita oggi avevamo qualche difficoltà nel primo tempo ad essere pericolosi. Ci sono dei momenti diversi della partita che dipendono anche dall’avversario. È chiaro poi che se fa gol dopo 19 secondi questo è casuale ma la cosa importante è ritrovare l’equilibrio giusto dentro al campo".



ENTUSIASMO - "Non ci sono tanti esempi in Italia di questo entusiasmo. Quello che viviamo nel nostro stadio è incredibile, anche mercoledì a San Siro ci sarà un grande seguito. Questo pubblico dà una spinta a me e ai ragazzi, in questo ambiente hai una benzina in più da spendere".



CHAMPIONS - "È una vittoria importante, ma ci sono 14 partite, sono tante. Abbiamo acquisito una posizione che ci permette di giocarcela, possiamo ritornare in Champions. La Roma è una squadra forte, con un fattore campo importante, ma abbiamo la convinzione di poter arrivare davanti".



GOL DALLA PANCHINA - "Abbiamo alternative importanti in alcune zone del campo. Dobbiamo trovare delle soluzioni con i centrocampisti, i nostri hanno una grande propensione al gol. Lì riusciamo più volte a variare i ruoli e questo ci porta a segnare tantissimi gol, senza dare punti di riferimento agli avversari. Non serve per forza avere la punta centrale, Zapata, di riferimento".



GOMEZ - "A inizio gara facevamo un po' di fatica, a destra ci rubavano spesso palla attraverso il pressing. Tecnicamente nel primo tempo non eravamo nella miglior serata. Nella ripresa, con il Papu a sinistra si sono aperti degli spazi, Smalling fino a quel momento stava facendo una grande prestazione contro Zapata".



VALENCIA - "Ho già visto qualche loro gara, è un avversario complicato. Al Mestalla c'è un ambiente pazzesco, il Valencia è tra le squadre che ci auguravamo di incontrare, come loro lo pensavano di noi. È una gara anche esaltante".