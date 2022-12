L'attaccante 24enne Haji Wright, conosciuto da tutti ai Mondiali grazie alla rete segnata all’Olanda, è finito nella lista dei desideri dell'Atalanta, che vuole ringiovanire la rosa in area piccola.



Dal 2021 milita nell’Antalyaspor: 14 reti nella scorsa stagione e 5 in 6 presenze in quella in corso. Costa però 10 milioni e c'è da battere la concorrenza del Crystal Palace.