Dopo l'annuncio del nuovo direttore sportivo con l'arrivo di Tony D'Amico, l'Atalanta sta pianificando il mercato per la prossima stagione. Uno dei giocatori in bilico è Merih Demiral, per il quale i nerazzurri dovranno pagare 20 milioni per riscattarlo dalla Juve dopo i primi 2 milioni di prestito. A Bergamo, però, al momento considerano troppo alto l'investimento per confermare Demiral, che quindi potrebbe rientrare a Torino in attesa di nuovi sviluppi.