Anche in questo weekend Duvan Zapata non ci sarà, è ai box per infortunio. Ma il rientro è vicino, non manca molto. Come scrive la Gazzetta dello Sport, Zapata è al palo per la lesione all’adduttore e ne avrà per un’altra decina di giorni. I tempi di recupero, dunque, non sono lunghi: in campionato potrebbe tornare contro la Samp appena prima della sosta, mentre il sogno di Gasperini è averlo per la partita in casa contro il City del 6 novembre.