L'Atalanta non lascia: raddoppia. Il club bergamasco sta trattando il rinnovo del contratto fino al 2024 (con tanto di aumento dell'attuale ingaggio da 500 mila euro bonus inclusi) dell'attaccante gambiano Barrow, reduce da una stagione incolore. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, giovedì c'è stato un primo confronto post-mercato tra il suo agente Sorrentino e il dt nerazzurro Sartori: sarebbe il primo passo per provare a rilanciarlo.



In passato per lui Percassi rifiutò un'offerta da 20 milioni di euro del Borussia Dortmund. In estate sono arrivate altre proposte dalla Bundesliga tedesca e dal Belgio (Anderlecht e Sint-Truiden), ma soprattutto dall’Italia: Spal, Parma, Lecce, Verona e Torino.