Come già noto, Paolo Valeri sarà l'arbitro di Genoa-Atalanta, gara valevole per la diciannovesima giornata di Serie A. Il fischietto classe '78 ha già incrociato ventuno volte in carriera la squadra di Gasperini: 9 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte. L'ultimo precedente risale a questo campionato, 18 settembre 2021, con la vittoria esterna dei nerazzurri contro la Salernitana (0-1).