Il trequartista dell'Atalanta Ruslan Malinovskyi è pronto a prendere il volo lontano da Bergamo, dove ha sempre meno spazio, superato nelle gerarchie da Lookman e Pasalic. In vista del mercato di gennaio sono già quattro i club che hanno allacciato i contatti con patron Percassi.



Nottingham Forest, Tottenham, West Ham e Olympique Marsiglia. Malinovskyi in questa stagione ha collezionato 11 presenze, condite da un solo gol e un assist. Le offerte dovranno comunque essere di un certo spessore, non sotto i 30 milioni di euro, e la destinazione dovrà soddisfare il giocatore che ha appena comprato casa a Bergamo.