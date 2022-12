Doppietta di Zapata (rete di destro e di sinistro) e gol del grande ex del match German Denis: l'Atalanta batte la Real Calepina, formazione che milita in Serie D, per 2-1 al Centro Bortolotti di Zingonia.



Atalanta 2



Real Calepina 1



RETI

11’ pt e 22’ pt Zapata, 33’ pt Denis



Atalanta (4-2-3-1): Rossi; Palestra, Okoli, Scalvini, Ruggeri; Ederson, Chiwisa; Soppy, Boga, Muriel; Zapata. All. Gasperini.



Real Calepina (3-5-2): Fasolini; Pozzoli, Ondei, Vallisa; Losa, Cattaneo, Pozzoni, Zappa, Lancini; Denis, Bacchin. All. Capelli.



I TOP- Si è rivisto un Duvan Zapata in forma smagliante che, nel giro di 11', ha siglato due gol raccogliendo puntualmente gli assist di Ruggeri, lesto sulla corsia sinistra, e Soppy, inedito trequartista. Proprio Ruggeri, promesso sposo della Salernitana, ha recuperato tutti i palloni credendoci fino alla fine e servendo ottimi cross ai compagni.



I FLOP- Boga non riesce ancora a distinguersi nella linea a tre dei trequartisti dietro Zapata, strizzando sempre più l'occhio al mercato dei prestiti di gennaio.