La Juventus torna sull'esterno duttile dell'Atalanta Joakim Maehle: è lui il profilo in pole per ricoprire il ruolo di vice Cuadrado. Nonostante la partecipazione al Mondiale con la Danimarca, la sua valutazione non è aumentata e si aggira intorno ai 15 milioni di euro: il club bianconero è aperto però solo al prestito con diritto di riscatto, un'opzione che piace poco a patron Percassi che invece vuole fare cassa per acquistare un mancino naturale per la fascia sinistra nerazzurra.