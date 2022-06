Josip Ilicic, il fantasista sloveno dell'Atalanta, a 34 anni è pronto a tornare in pista dopo il periodo buio che l'ha coinvolto a livello personale.



In qeusto momento è in patria, vicino ai compagni della nazionale vuole andare avanti, almeno per un'altra stagione, in Serie A. All'Atalanta però potrebbe restare solo come jolly, da sesto dietro ai titolari, per cui potrebbe decidere per rimettersi in gioco in un altro club: Cremonese e Monza in pole.