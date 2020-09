Arkadiusz Reca non vestirà la maglia dell'Atalanta la prossima stagione. Il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini ha dato un chiaro segnale nelle due ultime amichevoli a Zingonia, provando e schierando tutti i giocatori, tranne il polacco: al suo posto è sceso in campo il 2002 Matteo Ruggeri. Al ritorno dalla Spal non ha convinto il tecnico di Grugliasco, che gli ha dato carta bianca per partire.



SCAMBIO RECA-GIANNOULIS- L'operazione migliore, per la Dea e la sua corsia sinistra, sarebbe quella di trasferire l'ala al Paok Salonicco insieme a 5 milioni di euro per avere uno sconto di 4 milioni (il club greco ne chiede 10, la Dea è disposta a darne 6) per l'esterno Dimitri Giannoulis. Se la trattativa dovesse saltare, il Genoa di Maran si è mostrato interessato al profilo del polacco.