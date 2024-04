Atalanta: recupero lampo per Kolasinac, ancora out Palomino

27 minuti fa



Sono 21 i convocati di Gian Piero Gasperini in vista della sfida che vedrà l'Atalanta affrontare oggi il Verona. Recupero lampo per Sead Kolasinac, infortunatosi giovedì nella rifinitura dell'andata di Europa League contro il Liverpool e tornato subito a disposizione. Ancora out invece Palomino.



ECCO L'ELENCO COMPLETO

Adopo, Bakker, Bonfanti, Carnesecchi, De Ketelaere, Djimsiti, Éderson, Hateboer, Hien, Holm, Kolašinac, Koopmeiners, Lookman, Miranchuk, Musso, Pašalić, Rossi, Ruggeri, Scamacca, Toloi, Touré.