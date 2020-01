Altro che saldi invernali, l'Atalanta si fa pagare oro per i suoi talenti che ha fatto sbocciare grazie al tridente societario Percassi-Sartori-Gasperini. Ma il saldo, quello sì, c'è ed è super positivo, oltre che invidiato da tutte le squadre italiane: l'Atalanta infatti, come analizza TuttoSport, ha piazzato cessioni fino a ben 240 milioni di euro in soli tre anni e mezzo. Non solo, nello stesso periodo ha investito 102 milioni di euro: queste cifre fanno della Dea la numero uno nella gestione economica.



L'elenco delle operazioni portate a termine con successo è lungo e vanta nomi all'inizio sconosciuti e ora noti e rincorsi tra sirene di mercato. Da Gagliardini e Bastoni che sono costati all'Inter 50 milioni in due, a Kessie e Conti che hanno fruttato alla Dea in totale 54 milioni, poiché l'incasso di 25 milioni dalla Juve per Mattia Caldara, di 28 milioni per Cristante alla Roma e di altri 25 milioni per Mancini, sempre alla Roma, senza dimenticare i 15 milioni per Petagna alla Spal.



Insomma, i quasi 140 milioni di euro di saldo che ne derivano non sono nemmeno definitivi: Barrow e Ibanez stanno per raggiungere Bologna, con altri 20 milioni circa destinati alle casse nerazzurre.