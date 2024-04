Juventus, le pagelle di CM: Chiesa e Milik cambiano l'attacco, Weah il migliore

: 0-0: Poco impegnato, risponde presente quando serve: Come nel Football americano, è tutta una questione di territorio. Difende il suo con le unghie e con i denti, ne conquista in avanti facendo a spallate con i rossoneri: Ogni "problemino" sembra essere alle spalle. Non scricchiola come nelle ultime uscite, anzi é solido nel chiudere la porta: Non sbaglia, ma non lascia il segno. Si divora un’occasione a inizio secondo tempo: E’ arrivata la svolta: decisivo in Coppa Italia, questa sera è il migliore dei suoi. Leao gli rimbalza addosso: insuperabile

Dal 70': Servivano gambe, polmoni e applicazione: ce li mette tutti.: Immagini, impressioni, rumori: tutto è diverso quando tocca lui il pallone. Qualità.: Quadrato davanti alla difesa, ma non apre mai il compasso quando c’è da ribaltare l’azione: Un punto di domanda. Rispetto alle scelte che fa in campo, rispetto agli errori tecnici, rispetto alla questione delle questioni: che fine ha fatto quello dell’anno scorso?: Basta un lampo a inizio secondo tempo? No. Prova a mettere palla nel mezzo, ma centra sempre il difensore avversario

Dal 62’: Cambia passo, cambia ritmo e aumenta l'indice di pericolosità dei bianconeri: Si accende a intermittenza, per lo più scompare tra le linee rossonereDall'80': sv: Partita manifesto. Si sbatte, lotta, corre, ci prova… ma Thiaw si infila tra le pieghe del suo nervosismo e ha decisamente la meglio.Dal 62’: Vuole concedere il bis dopo il gol contro la Lazio, ma questa volta ci va solo vicino, vicinissimo.All.: Non è certo la peggior versione di questa Juventus in crisi di gioco e risultati. L'impressione é quella di vedere due pugili barcollanti, ma nel finale é il Milan ad andare alle corde