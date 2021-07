Acquamarina, verde fosforescente, nera: sono le tre maglie gara dei portieri dell’Atalanta presentate oggi, ma. Nero era solo il suo umore qualche mese fa, quando a poco a poco le gerarchie scalate per piazzarsi davanti a Berisha sono crollate, e. Si chiude una porta, si apre un portone. Che a Londra suona: ‘A door closes, a door opens’. D’oro proprio.scalzato Berisha dai pali nerazzurri, si è trovato a tu per tu con Sterling e CR7, per due volte di fila a difendere i pali di una finale di Coppa Italia. L’estremo difensore bolognese, che oltre a fare prodezze con i guantoni si diletta pure col rap, a Bergamo ha raccolto la bellezza diquasi, in media, solamente una sfera da raccogliere nel sacco a partita. Non solo, sono i clean-sheet a sorprendere: ha chiuso a chiavee ha effettuato così tanti salvataggiSuperman su Klaassen, ipnotizza Ronaldo, fa miracoli su Morata.L’ha sognato l’azzurro Piergollo con Euro2020 alle porte, e le gare d’elite per mettersi in mostra prima della fatidica lista c’erano, ma. Accadeva il 24 febbraio, nella gara casalinga contro il Real Madrid di Benzema, una partita decisa, ancor prima che dal gioco, dal rosso dell’arbitro a Freuler. Ma poi arrivò quel gol: era l’86’ e a mister Gasp non andò giù quella. Contro Samp e Crotone ecco quindi Sportiello, e via di alternanza:poi rientrerà per le altre 10 gare, ma forse solo perché il secondo non fece certo meglio di lui contro gli spagnoli, anzi.. E la società lo accontenta, ancora prima del fischio d’inizio:Praticamente certa, se a parlare così è Percassi Junior, manca solo l’ufficialità.nell’Inghilterra che l’ha visto spiccare i primi voli con la divisa del Manchester United (U19 e U23) e i primi tuffi miracolosi con i guantoni dell’Aston Villa, appena ventunenne. E ora vuole riprendersi quel posto fisso sotto la traversa, senza alternanze con i numeri due, senza sana competitività. Gollini non ha bisogno di stimoli, e se(ha giocato 135’ il terzo Rossi, 45’ Sportiello), lui si allena a più non posso in solitaria, postando i video sui suoi canali social. Lo sa, Piergollo, che Hugo Lloris è un capitano di grande esperienza.. E che a Espirito Santo piace lanciare forze fresche. Sa che è la sua occasione migliore. L’Atalanta, ancora una volta, da parte sua ha chiuso un buon affare: accordoPrestito che diventerà obbligo al raggiungimento di un numero di presenze su cui i club stanno discutendo.