In vista della sfida di Champions League contro il Valencia, Mario Pasalic, centrocampista dell'Atalanta, ha parlato a Dalmatinski Portal: "Nessuno dopo le prime tre partite ci dava la possibilità di passare. Nell'intervallo della sfida contro il Manchester City, ci siamo fermati e ci siamo guardati. Ci siamo calmati, siamo tornati in campo in modo più aggressivo e segnato subito un gol".