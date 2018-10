Emiliano Rigoni, trequartista dell'Atalanta, ha svelato a Dazn un suo sogno per il futuro: "Se mi capitasse di poter giocare nel Real Madrid, non ci penserei un secondo. Quando ero piccolo il Real era già uno dei più grandi club al mondo, lo vedevo come un obiettivo. Mi piacevano Beckham per come calciava il pallone, Ronaldinho e Messi, il mio idolo, qualcosa di imparagonabile. Sono molto amico di Paulo Dybala, quando ha saputo che sarei venuto in Italia mi ha scritto per sapere se fosse vero. È un giocatore straordinario e imparo molto da lui".