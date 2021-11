Ben 16 giocatori dell'Atalanta non hanno risposto 'presente' oggi a Zingonia alla ripresa degli allenamenti in vista dello Spezia (sabato 20 novembre alle ore 15 in casa) perché impegnati con le rispettive Nazionali: Demiral con la Turchia, de Roon e Koopmeiners con l’Olanda, Freuler con la Svizzera, Iličić con la Slovenia, Mæhle con la Danimarca, Malinovskyi con l’Ucraina, Miranchuk con la Russia, Muriel e Zapata con la Colombia, Musso con l’Argentina, Pašalić con la Croazia, Pessina con l’Italia, Lovato, Piccoli e Scalvini con l’U21 italiana.



Con mister Gasperini si sono allenati, e si alleneranno anche domani mattina quando è prevista una nuova seduta al Centro Bortolotti come rende noto Atalanta.it, Palomino, Pezzella, Djimsiti, Toloi e Zappacosta. Gosens sta recuperando dopo le terapie, mentre Rossi e Sportiello sono stati seguiti dai preparatori dei portieri.