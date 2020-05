Oggi l'Atalanta avrebbe dovuto salutare i suoi tifosi giocando l'ultima partita di campionato e partendo per le vacanze, mentre domani, lunedì 25 maggio, sarebbero dovuti riprendere i lavori al Gewiss Stadium per ristrutturare la tribuna. Se per la prima ipotesi l'orizzonte che si profila è ben diverso, dal momento che la ripartenza è (forse) dietro l'angolo, per la seconda i piani non sono cambiati di molto dato che i tifosi non potranno comunque accedere all'impianto. Così, i lavori allo stadio della Dea sono ricominciati con qualche ora di anticipo.



CANTIERE APERTO- In attesa che parta la riqualificazione della Tribuna UBI Banca, al momento è stato aperto il cantiere per coprire le facciate laterali della Curva Nord Pisani, l’unico settore rifatto del progetto triennale che riguarda l’impianto di proprietà atalantina, mentre è già stata completata la posa di quella del parcheggio interno. Infine, sono ripresi anche i lavori per il terzo spazio dedicato alla ristorazione attorno allo stadio.