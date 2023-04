Vincono le milanesi, la Lazio si ferma contro il Torino, mentre la Juventus incassa la terza sconfitta consecutiva in campionato e non mette la ciliegina sulla torta in quella che sembrava una settimana perfetta prima della sfida contro il Napoli. La corsa delle squadre della Serie A per un posto nella prossima Champions League si fa sempre più avvincente, ma manca Atalanta-Roma per fare un bilancio dopo la 31esima giornata di campionato. Nel posticipo del lunedì sera i giallorossi hanno l’occasione di centrare la quarta vittoria di fila e riagganciare la Juventus, mentre i nerazzurri dopo il pareggio con la Fiorentina e la sconfitta contro il Bologna possono portarsi a -2 dall’Inter, sesta in classifica, e tornare a vedere da vicino la zona Europa. Le quote sul posticipo di Bergamo danno Gasperini in vantaggio su Mourinho e non solo per il fattore casalingo a favore. La Roma ha avuto quattro giorni per recuperare dalla gara di Europa League contro il Feyenoord, ma i 180 minuti e gli infortuni di Smalling e Wijnaldum sono un prezzo da pagare piuttosto alto. I pronostici danno quindi l’Atalanta vincente a quota 2,45 ed il successo dei capitolini a 3,05. A 3,25 il pareggio. Gasperini dovrebbe dare fiducia alla coppia d’attacco Hojlund-Zapata e il primo spicca sulla lavagna marcatori a quota 3,25. Il danese è favorito su Dybala, ancora non al meglio: considerando anche che Abraham e Belotti si giocano il posto da titolare al centro dell’attacco il talento argentino è la prima scelta per i giallorossi a 3,50.