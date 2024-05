Atalanta-Roma: le probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

, domenica alle 20.45 al Gewiss Stadium, sarà uno scontro diretto per la Champions. Le due squadre però arriveranno da due momenti completamente opposti: l'Atalanta sull'onda dell'entusiasmo dato che ha in pungo due finali, quella di Coppa Italia e quella di Europa League, mentre i giallorossi sono stati eliminati dal Bayer Leverkusen e gli è rimasta solo la lotta per il quinto posto in classifica.La Roma arriverà a Bergamo quindi con il dente avvelenato, per molteplici ragioni. Oltre alla lotta pari pari al quinto posto, con l'Atalanta che però ha una gara in meno e +5 di differenza reti, è proprio quella partita da recuperare con la Fiorentina a non andare giù a De Rossi, che ha parlato di campionato falsato. L'Atalanta però, andata in finale europea al contrario dei giallorossi, non ha slot disponibili prima del 2 giugno. Se Spinazzola è da valutare, mister Gasperini dovrà fare sicuramente a meno di Holm e di Kolasinac, mentre proverà a recuperare Toloi.

Atalanta-Roma sarà trasmessa in diretta su DAZN. Sarà necessario scaricare l'app su smart tv, oppure su console di gioco come Xbox o PlayStation. In alternativa sarà possibile ricorrere ad altri dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box. Telecronaca di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Andrea Stramaccioni. Gli abbonati Sky potranno seguire il match su ZONA DAZN (canale 214 Sky).• Partita: Atalanta-Roma• Data: domenica 12 maggio 2024• Orario: 20.45

• Canale TV: DAZN• Streaming: DAZNCarnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Hateboer, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Miranchuk, Scamacca, De Ketelaere. All. GasperiniSvilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Bove, Cristante, Pellegrini; Baldanzi, El Shaarawy; Lukaku. All. De Rossi