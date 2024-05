Milan, l'Atalanta riscatta De Ketelaere: la plusvalenza è minima

La decisione è stata presa.. Mancano ancora le firme sui documenti, ma la volontà è questa, come confermato dal presidente dei bergamaschi Antonio Percassi a Sky Sport, subito dopo il successo 3-0 con il Marsiglia che vale un posto nella finale di Europa League (il 22 maggio contro il Bayer Leverkusen): ". Rinnovo Gasperini? Abbiamo un altro anno di contratto con l’allenatore. È impossibile che qualcuno possa venire a prendercelo. Se poi lui vorrà andare ci metteremo a parlare, con grande dispiacere. Noi non pensiamo di modificare l’accordo".

Come raccolto da Calcio e Finanza , che ha avuto modo di consultare i documenti ufficiali sul bilancio dell’Atalanta al 31 dicembre 2023,Il Milan ha acquistato De Ketelaere nell’estate del 2022 per 36,5 milioni di euro (dato ufficiale dal bilancio rossonero 2022/23) e il suo valore netto al 30 giugno 2023 era pari a 29.288.889 euro. Trascorsa un’altra stagione, il valore netto al 30 giugno 2024

Considerando queste cifre,. Il costo sostenuto così per il calciatore nella stagione 2023/24 sarebbe pari alla quota ammortamento (lo stipendio era in carico all’Atalanta), dalla quale sottrarre la cifra incassata per il prestito oneroso e la plusvalenza,. Questa cifra è anche il risparmio che il Milan farà registrare nella stagione 2024/25 (rispetto a quella in corso), non dovendo più sostenere la quota ammortamento per il calciatore.