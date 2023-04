Atalanta-Roma (lunedì 24 aprile alle ore 20.45, in diretta streaming su Dazn) è il super posticipo che chiude la 31ª giornata di Serie A.



LE ULTIME - Tante defezioni per Gasperini, con Lookman che ha raggiunto Hateboer, Ruggeri e Vorlicky sulla lista degli infortunati. Anche Mourino fa i conti con la sfortuna: oltre a Karsdorp, sono finiti ko in Europa Smalling e Wijnaldum.



PROBABILI FORMAZIONI



ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, Koopmeiners, De Roon, Maehle; Ederson; Zapata, Hojlund.



ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Pellegrini; Dybala, Abraham.