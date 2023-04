Giorgio Scalvini è uno dei pezzi pregiati dell'Atalanta. Difensore classe 2003, piace ad alcuni top club in Italia e in Europa, e in un'intervista a La Gazzetta dello Sport è uscito allo scoperto parlando di mercato: "Se mi vogliono Inter, Juve, Atletico Madrid, Bayern Monaco e Liverpool? Non lo so, ma all'Atalanta sto benissimo".