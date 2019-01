In una domenica ricca di scontri diretti tra le formazioni di vertice, spicca anche Atalanta – Roma, divise da due punti in classifica e all'inseguimento del quarto posto. I bookie favoriscono la Dea, a 2,20, la vittoria giallorossa è a 3,15 a 3,55 il pareggio. Equilibrio tra gli scommettitori, il 40% si schiera con i nerazzurri, il 22% con i capitolini, per il 38% sarà un pareggio. Nell'ultima giornata i bergamaschi hanno ribadito di essere il migliore attacco della Serie A segnando 5 reti al Frosinone, di cui 4 di uno scatenato Duvan Zapata, già salito a quota 14 centri stagionali, come Ronaldo e Quagliarella. La sua rete ai giallorossi vale 2.50, la doppietta è a quota 11,00.