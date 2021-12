Atalanta-Roma sarà una sfida cruciale per i due tecnici Gasperini e Mourinho. In una gara che si preannuncia spettacolare, come successo spesso negli ultimi scontri diretti, entrambi gli allenatori si aggrappano alla vena realizzativa dei propri centravanti, Duvan Zapata e Tammy Abraham. Per i betting analyst il marcatore più probabile è il colombiano, arrivato già a quota 9 in campionato. La rete che vale la doppia cifra per l’ex Napoli si gioca a 2. Vale invece 3,25 volte la posta il timbro del centravanti inglese ex Chelsea, fermo a soli 4 gol nella sua stagione d’esordio in Serie A. Quando vede giallorosso si galvanizza invece Luis Muriel, ancora sottotono in questa stagione. Il talento della Dea ha già punito sette volte in carriera la formazione capitolina e una nuova prodezza è proposta a 2,25. Di ritorno dall’ennesimo infortunio stagionale anche Nicolò Zaniolo che vuole dare una svolta al suo anno: il gol capace di interrompere il digiuno del talento azzurro si trova in quota a 5,50.