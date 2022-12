Il terzo portiere dell'Atalanta Francesco Rossi potrebbe presto compiere il alto di qualità che aspetta da una vita: se Sportiello partirà prima per il Milan, almeno ad interim sarà lui il vice di Musso. "A livello di punti bisogna cercare di tenere questo trend, un buon bottino, ma anche migliorare e crescere a livello di gioco, squadra e prestazioni, sappiamo quali sono lacune e punti di forza per arrivare a chiudere quest'annata nel migliore dei modi", ha parlato ai canali ufficiali della società.



"I test internazionali sono 4 belle partite che stanno aiutando a tenere il ritmo. Lavoriamo in settimana e abbiamo due giorni liberi. I primi sei mesi del 2022 non sono stati bellissimi a livello di risultati ma siamo ripartiti bene, abbiamo dato il massimo, dobbiamo per il 2023 fare il massimo e provare a toglierci le nostre soddisfazioni".