L'Atalanta è in piena emergenza con le defezioni illustri di Muriel e Zapata per infortunio e le squalifiche di Demiral e Djimsiti. Difesa praticamente da inventare per Gasperini che per l'occasione dovrebbe abbassare De Roon nel pacchetto arretrato. Dall'altra parte una Sampdoria che con l'arrivo di Giampaolo ha ritrovato brlilantezza ed idee e punta allo sgmabetto alla Dea come nella scorsa stagione.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Atalanta-Sampdoria in programma lunedì alle 20.45 sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma Dazn. Stesso discorso vale per lo streaming attraverso i dispositivi mobile e pc da cui si potrà accedere all'app.



Atalanta (4-3-2-1): Musso; Zappacosta, De Roon, Toloi, Maehle; Koopmeiners, Freuler, Pessina; Boga, Malinovskyi, Pasalic.

Sampdoria (4-3-1-2): Falcone; Conti, Ferrari, Colley, Murru; Thorsby, Ekdal, Rincon; Sabiri; Quagliarella, Caputo.