Atalanta-Sarajevo 2-2





ATALANTA



Berisha 6: praticamente inoperoso per sessantacinque minuti, poi arriva la prima doccia fredda targata Handzic. Non può nulla neanche sulla seconda rete ospite.



Toloi 6,5: primo tempo praticamente perfetto. Prima la rete del vantaggio con una deviazione sottoporta, poi l'assist a Mancini per il raddoppio. Sulle palle alte è letale, poi sono letali i cinque minuti di blackout nella ripresa.



Mancini 6: diligente, nel primo tempo chiude tutti gli spazi e ottiene anche la rete del momentaneo 2-0. Poi, come il resto dei compagni, ha un black-out assurdo: non riesce a contrastare Sisic nel pareggio ospite.



(75' Palomino 6: entra e riassetta il reparto arretrato, contribuisce a ridare equilibrio dopo i cinque minuti di follia nerazzurra)



Masiello 6,5: tutti col fiato sospeso quando si fa male, per fortuna di Gasperini si riprende dopo qualche minuto. Suo l'assist del vantaggio, poi cala nella ripresa ma è comunque il migliore del reparto arretrato.



Hateboer 6: può sfruttare una prateria nella prima frazione di gioco, quando il Sarajevo ancora non gli ha preso le misure. Poi sembra sparire dal campo, ma se c'è una ripartenza bergamasca passa da lui.



de Roon 6,5: sfiora l'eurogol con una bordata che meriterebbe migliore fortuna, qualche centimetro gli nega la gioia personale.



Pessina 6,5: un primo tempo da incorniciare, riconpensa la fiducia di Gasperini con una prestazione tutto cuore e sbaglia poco anche nella ripresa.



Gosens 6: al 13' della ripresa conclude a botta sicura dopo un preciso assist di Barrow ma, nè lui nè i compagni si capacitano che non sia gol. La solita partita di contenimento e ripartenza.



(84' Tumminello sv: entra nel calderone finale ma non riesce a dare la scossa).



D'Alessandro 6: ha la grande occasione al 35' ma cicca il pallone all'interno dell'area di rigore, è una delle tante chances atalantine del primo tempo. Ma è sempre nel vivo dell'azione.



(54' Zapata 6: è all'esordio ufficiale con la Dea e mostra giù un fisico smagliante, un po' meno il fiato. Controllo approssimativo per un paio di palloni, deve ancora lavorare per ritrovare il minutaggio che serve).



Barrow 6: ormai ha la tempra del veterano, sforna numeri d'alta scuola in continuazione, ma pecca ancora di precisione vicino la porta. Vuole strafare, ma al 10' della ripresa spreca clamorosamente la rete che avrebbe chiuso la partita.



Gomez 6: le voci di mercato non lo disturbano o, forse, lo caricano ancora di più. Perchè si prende la squadra sulle spalle e l'aiuta nelle azioni d'attacco, quando non lo fa Barrow. Pavlovic gli nega ben due volte la gioia del gol, nella ripresa sfiora la gioia su punizione.



All. Gasperini 6: felice ma non troppo, nel primo tempo, perchè la sua squadra crea ma non sempre concretizza. Difatti dopo la prima rete ospite è una furia, immaginatevi dopo il pareggio del Sarajevo...





SARAJEVO



Pavlovic 6; Hebibovic 5,5, Adukor 5, Mujakic 5, Pidro 6; Dupovac 5, Rahmanovic 6; Sisic 6,5 (86' Tatar sv), Velkoski 5, Halilovic 5,5 (85' Stanojevic sv); Ahmetovic 5 (60' Handzic 7). All. Musemic 6.