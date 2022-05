In casa Atalanta oggi è la giornata dei saluti aotto anni di successi di mercato che hanno contribuito a trascinare l'Atalanta in Europa. Da, sono tanti i giocatori arrivati a Bergamo ed esplosi grazie al suo intuito: ora la sua avventura continuerà a Bologna, mentre a Zingonia arriverà l'ex ds del VeronaLa società Atalanta, per salutare degnamente Giovanni Sartori, ha organizzato una conferenza stampa all'Accademia Favini, dove l'ormai ex dirigente nerazzurro ha confessato: "E' tanto che non parlo, ma è un momento particolare.Ringrazio l’amministratore delegato, che otto anni fa pensò a me, al presidente e a tutta la famiglia Percassi. Mi hanno dato la possibilità di contribuire alla realizzazione di un bellissimo progetto che ha portata la squadra a risultati straordinari in Italia e in Europa. Oggi è portata ad esempio di società virtuosa con una crescita esponenziale. I giocatori hanno indossato la maglia in modo encomiabile, portando altissimo il nome dell’Atalanta e di Bergamo.Grazie a tutti i dipendenti che hanno collaborato con me: una forza che non si vede, le colonne portanti di questa società:Grazie ai tifosi, col loro calore e il loro affetto sono un tutt’uno con la squadra e mi hanno fatto sentire uno di loro. Grazie alla città di Bergamo che mi ha accolto facendomi sentire uno di casa.Mi ritengo fortunatissimo”., ma mai come in quest’annata appena conclusa abbiamo dovuto superare e sopportare così tanti infortuni. Il modello Atalanta è molto semplice: gente che lavora da mattina a sera, una tifoseria e una città che vivono per la società e la squadra. Di base ci sono passione e lavoro 24 ore al giorno 365 giorni all’anno: magari prima ne lavoravo solo 23… Voglio sperare che anche da altre parti ci siano gruppi di lavoro disposti a fare altrettanto”.riuscirebbe a vendere la sabbia nel deserto. Ho vissuto due favole straordinarie: al Chievo arrivammo ai preliminare di Champions e di Europa League con un quartiere di Verona, il percorso dell’Atalanta è sotto gli occhi di tutti. Qui c’è una proprietà di ex calciatori a differenza di Luca Campedelli: chi ha giocato conosce meglio certe dinamiche e la materia. A“Su Gasperini dico solo una cosa:Mi sono portato un gruppo di collaboratori dal Chievo, via via implementato: c“Il mio modo di lavorare è cambiato qui all’Atalanta. Luca è più giovane, io sono più anziano e chiuso: la mia esperienza che ho maturato anche qui mi porterà a trasferire il mio modo di lavorare alla squadra dove andrò, portando avanti il mio modo di vedere il calcio, confrontandomi con dirigenti e allenatori nuovi.