L'Atalanta ha comunicato sul proprio sito quando il gruppo squadra si ritroverà per preparare la stagione 2022/2023. I bergamaschi inizieranno la preparazione la prima settimana di luglio al centro sportivo di Zingonia. Dall'11 al 17 luglio i nerazzurri continueranno la preparazione in ritiro a Clusone dopo due anni in cui, causa covid, l'Atalanta non era potuta andare come consuetudine.