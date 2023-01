Giorgio Scalvini, difensore dell’Atalanta oggi anche in gol contro la Salernitana, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il largo 8-2 di oggi: “È sempre bello segnare, ma la cosa più importante oggi era vincere davanti ai nostri tifosi, ne avevamo bisogno noi e loro che sono sempre a supportarci, la cosa più importante è la vittoria”.



La Juve?

“È sempre una grande squadra, le partite contro la Juve sono sempre molto belle. È un’occasione per vedere a che punto siamo, sicuramente daremo il 100%”.



Cosa vi ha detto Gasperini?

“Che la cosa più importante era mantenere l’attenzione e di non pensare che la partita fosse chiusa. Abbiamo cercato di farlo”.



A lei cosa dice Gasperini?

“Oltre che dal punto di vista tattico dove mi ha insegnato tanto, mi dice sempre di stare tranquillo e di fare le cose che so fare senza avere paura di sbagliare. Questa è la cosa più importante che si può dire a un giocatore”.



A chi si ispira?

“Mi è sempre piaciuto molto Thiago Silva, mi piace molto l’attenzione con cui gioca ma anche Bastoni dell’Inter che ho visto nelle giovanili. Anche lui è cresciuto qui”.



Che effetto le fa vedere il suo nome accostato a tante grandi squadre?

“È sempre bello, ma io sono focalizzato al 100% sull’Atalanta e penso solo a fare bene qua”