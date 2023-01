. Solo nel primo tempo di. Prova sontuosa del giovane danese, del quale il direttore sportivo nerazzurroin questi termini prima del match odierno: "voluto dalla società. In Italia pochi 2003 hanno questo minutaggio, ha grandi margini di miglioramento e con Gasperini può diventare molto forte"., che per l'Atalanta rappresenterà una clamorosa occasione per ritornare in zona Champions League., capace di realizzare 6 reti e 3 assist nelle 8 partite giocate a inizio di stagione con lo Sturm Graz, prima divisione austriaca, prima di essere acquistato dai nerazzurri. L'Atalanta, stregata da questo ragazzone che nel Copenaghen, a 18 anni, ha giocato 40 partite e segnato 11 reti nel 2020-21, in estate ha deciso di investire praticamente la stessa cifra che era in programma per Pinamonti, poi passato al Sassuolo.Nonostante sia ancora un teenager,(ha esordito il 25 ottobre 2020 con la maglia del Copenaghen contro l'Aarhus) e ha giocato sei incontri di qualificazione alla Conference League 2021-22 più altri sei nella fase a gironi, segnando complessivamente 6 reti. Con lo Sturm, invece, ha perso un preliminare di Champions contro la Dinamo Kiev (fatta fuori poi dal Benfica), ma si è tolto la soddisfazione di segnare un gol anche nella massima competizione europea. La stessa dove nei prossimi anni proverà a riportare a suon di reti l'Atalanta.E dire che gli austriaci erano fermamente intenzionati a trattenerlo: il direttore sportivo dello Sturm Graz, Andreas Schicker, attraverso le colonne del Kronen Zeitung aveva dichiarato: “C’erano delle richieste per Rasmus ma le abbiamo respinte perché non è un giocatore che trattiamo“. Evidentemente l'Atalanta ha alzato talmente tanto l'offerta che questo muro è stato abbattuto. E oggi Rasmus inizia a ripagare, alla grande,