Non solo Duvan Zapata, tornato in gruppo, anche i giocatori dell'Atalanta Scalvini, Zappacosta e Palomino stanno stringendo i denti per esserci sabato sera allo stadio Maradona di Napoli.



Tutti e tre oggi si sono allenati parzialmente con i compagni e dovrebbero recuperare per essere inseriti nella lista dei convocati. Non ce la faranno invece Hateboer e Koopmeiners.