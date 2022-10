"Mi sono sempre sentito più difensore, perché quella è la posizione che ho ricoperto per più tempo ma la verità è che mi trovo bene in entrambi i ruoli e gioco dove dice il mister": parola del duttile giocatore dell'Atalanta classe 2003 Giorgio Scalvini, intervistato da L'Eco di Bergamo.



CITY E ATLETICO SULLE SUE TRACCE- "Non sono io a leggere queste notizie, di solito me le riportano gli amici: in realtà io non ci penso, ho in mente solo l'Atalanta e voglio fare bene con questa maglia.Tra dieci anni? Non so ancora ma spero di essere arrivato ad alti livelli, anche con l'Atalanta".



TIFO E IDOLI- "Papà è interista, mio fratello Andrea milanista ma non mi hanno mai influenzato: io ho scelto una squadra quando sono entrato nel vivaio nerazzurro, quindi è stata l'Atalanta. Il mio idolo è sempre stato Thiago Silva: straordinario anche per la calma con cui gioca. Poi sono sempre stato accostato a Bastoni e mi ispiro a lui".