Il nuovo attaccante dell'Atalanta Gianluca Scamacca, presentandosi ai microfoni del club, spiega il perché della scelta del club bergamasco rispetto all'Inter che lo corteggiava da settimane: "Ho scelto il posto più giusto dove ripartire, l'ambiente più ideale per me in questo momento. Il direttore e comunque il mister mi hanno fatto capire che mi volevano tanto e che condividevano le mie stesse idee".



GASPERINI- "Mi ha detto l'allenatore che io ho delle qualità nascoste e che lui provvede, questa è la cosa che mi ha colpito di più, quando le vede una terza persona è una cosa che colpisce. Quando col Sassuolo giocavo contro l'Atalanta era sempre tosta perché andavano forte e ogni volta era un segno della croce. L'impressione della città e di Zingonia è stata bellissima, a Bergamo non ci ero mai stato e ieri sera ho fatto un giretto, è molto bella, il centro sportivo bellissimo, sensazioni molto positive. È bello giocare tante competizioni perché comunque lotti per più obiettivi ed è un grande stimolo. Non vedo l'ora di giocare allo stadio e di sentire i tifosi gridare ed esultare".