L'Atalanta ha chiuso il colpo Jeremie Boga dal Sassuolo e l'arrivo dell'ivoriano a Bergamo sta aprendo riflessioni su quello che potrebbe essere il futuro di Luis Muriel. Se dovesse partire il colombiano, c'è già un club in prima fila per acquistarlo. Si tratta del Milan che lo stima e segue da tempo e che in vista della prossima stagione sta programmando un colpo in attacco.