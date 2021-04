Continua al Centro Bortolotti di Zingonia la preparazione alla sfida sul campo della Roma della 32ª giornata della Serie A TIM 2020-2021, in programma giovedì 22 aprile alle 18.30 allo stadio Olimpico della Capitale.



HATEBOER- Come riporta il canale ufficiale Atalanta.it, i nerazzurri hanno svolto una seduta d’allenamento pomeridiana: la buona notizia è che l'esterno destro Hans Hateboer sta progressivamente ricominciando a lavorare con il resto del gruppo.



IL PROGRAMMA DELLA VIGILIA- Domani, mercoledì 21 aprile, è in programma, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse, la rifinitura al pomeriggio, dopo la conferenza di mister Gasperini (ore 13.30 )che precederà la partenza per la capitale.