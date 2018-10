Prosegue la preparazione dell'Atalanta in vista dell’anticipo contro il Parma, in programma sabato alle 15 allo stadio "Atleti Azzurri d'Italia". Questa mattina mister Gian Piero Gasperini ha diretto una seduta al centro "Bortolotti" di Zingonia: esercizi in palestra, lavoro con la palla e tattica. Non hanno preso parte all'allenamento Masiello, Reca, Tumminello e Varnier. Domani seduta a porte chiuse.