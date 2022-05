Il gruppo di Private Equity Arctos Sports Partners ha acquisito una quota di minoranza del pacchetto societario nerazzurro controllato da Stephen Pagliuca: il nuovo co-chairman di Atalanta ha infatti ceduto per 36 milioni di dollari una quota stimabile intorno al 10% del proprio pacchetto ad Arctos Sports,una società americana di investimenti specializzata nell’acquisire quote di minoranza in franchigie parte del mondo dello sport professionistico, dal football americano all’hockey su ghiaccio fino al basket e al calcio professionistico.



Arctos ha partecipazioni societarie nel Liverpool, Golden State Warriors nella NBA e nei Pittsburgh Penguins di NHL. Pagliuca detiene anche una quota rilevante di azioni dei Boston Celtics di cui è il co owner.