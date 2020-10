Il dirigente Salvatore Bagni, ex centrocampista, tra le altre, di Inter e Napoli, è intervenuto a Radio Marte nel corso della trasmissione 'Si gonfia la rete' di Raffaele Auriemma per parlare dello sprint con cui l'Atalanta ha inaugurato il campionato, prima in classifica: “L'Atalanta è la squadra migliore del momento in assoluto. Con il suo gioco mette in difficoltà tutti, ormai giocano a memoria, hanno annientato 3 squadre di valore".



LA DEA SE LA GIOCA- "Loro hanno quantità, fisicità ma pure qualità. Se la giocheranno per il campionato. Ha avuto una continuità devastante negli ultimi anni”.