A “1 Football Club”, programma radiofonico su 1 Station Radio, è intervenuto il giornalista Paolo Bargiggia, parlando di Atalanta e del caso Muriel, che in occasione del cambio ha storto il naso: “Muriel è l’ultima vittima di Gasperini dopo il Papu Gomez e Gollini. Eppure ora la Dea si ritrova con Musso tra i pali, portiere di ottimo livello, ma non adatto alle caratteristiche di questa squadra. Il colombiano era sul mercato, sarà separato in casa sino a gennaio”.