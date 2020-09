Giuseppe 'Beppe' Bergomi, ex giocatore dell'Inter, ha parlato a Sky Sport delle potenzialità dell'Atalanta: "La squadra è consapevole delle proprie forze. Per vincere lo Scudetto ha bisogno di un difensore alla Vierchowod, veloce nell’uno contro uno e senza paura. Già mercoledì con la Lazio, se stai 1 vs 1 contro Immobile, rischi.



PER VINCERE LO SCUDETTO- "A Torino ha fatto una bella partita Palomino quando è entrato, anche Toloi. Per vincere lo Scudetto serve quello, per il resto ha tutto per lottare fino alla fine. Avevo qualche dubbio sull’Atalanta, ora non li ho più. Ho visto l’Atalanta di sempre. Però il Torino, a dire il vero, mi è sembrato in difficoltà”.