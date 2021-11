La vittoria dei nerazzurri all'Allianz Stadium non è passata inosservata agli occhi di 'Beppe' Bergomi, opinionista di Sky Sport: "L'Atalanta è cambiata, quella contro la Juventus non è stata la 'solita' squadra di Gasperini. Se andiamo a vedere bene la partita, oltre al gol che occasioni ha avuto? Ma hanno capito l'importanza della sfida, si trattava di una partita Champions - ha detto al 'Club' - Gasp ad un certo punto ha messo de Roon a uomo su Dybala, perché ha riconosciuto che poteva essere l'uomo decisivo. E in fin dei conti non ha sofferto molto, portando a casa un importante risultato".