Ai microfoni di Dazn, il portiere del Parma Gianluigi Buffon dice la sua sulla carriera personale e sulla“Smettere? Non ho paura di farlo, ma a Parma sto vivendo una dimensione di libertà che non ho mai vissuto negli ultimi anni. Questa sensazione è un qualcosa di imprescindibile per uno che vive il calcio come me. Continuo sempre a pormi degli obiettivi reali che penso di poter raggiungere".



CORSA SCUDETTO- "Penso che l’Atalanta possa dire la sua nella corsa allo scudetto, mentre per il Mondiale dico Argentina o Brasile“. "