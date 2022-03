Il portiere della Nazionale Under 21 Marco Carnesecchi, giovane di prospettiva dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Rai Sport in vista della doppia sfida di qualificazione all’Europeo: “L’obiettivo è vincere a tutti i costi in Montenegro, vogliamo tornare a casa con i tre punti. Lo stage con Mancini? E’ stata un’emozione indescrivibile, che mi porterò sempre dietro. Non c’era Donnarumma, ma da Meret e Sirigu ho imparato in pochi giorni più di quanto avrei potuto fare in un anno passato con altra gente”.