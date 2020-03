Dopo quanto di buono fatto con la Primaveradell'Atalanta, Marco Carnesecchi, portiere classe 2000, ha accettato la sfida del Trapaniper farsi le ossa e vivere da protagonista la sua prima stagione tra i professionisti. Il campionato di Serie B è un banco di prova importante, ma l'estremo difensore ha dimostrato di valere la categoria ed è fuori discussione che la salvezza dei siciliani passi anche dalle sia parate.



Il portiere dell'Atalanta Marco Carnesecchi, in prestito al Trapani in Serie B, si sta facendo le ossa e ha già trovato tante pretendenti che in un futuro non troppo lontano vorrebbero aprirgli la porta-in tutti i sensi, dato che di estremo difensore si tratta- della propria società. Ma il suo sogno, come rivela a Itasportpress, è tornare a difendere i pali dell'Atalanta: “Il mio presente il Trapani e penso solo alla salvezza della squadra, poi in futuro sogno di difendere la porta dell'Atalanta, sto crescendo molto in Sicilia e considero Trapani una tappa importantissima per la mia carriera".



MISTER GASP- "Il mio futuro? Dipende da me, ma soprattutto dall’Atalanta. Qui a Trapani mi trovo benissimo. Per adesso seguo i nerazzurri in tv e mi stanno impressionando anche se conoscendo l’intensità che mettono in allenamento, abbinata alla qualità della squadra, non è una sorpresa. Poi mister Gasperini è un grande allenatore e in Champions League stanno facendo davvero bene”.