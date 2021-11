L'ex attaccante Antonio Cassano ha parlato di Josip Ilicic tessendo le lodi dello sloveno ai microfoni della 'Bobo Tv', la videocall su Twitch realizzata insieme a Christian Vieri, Lele Adani e Nicola Ventola.



Cassano, tra i vari Ibrahimovic, Osimhen, Vlahovic, Lautaro Martinez e Dzeko, non ha dubbi su chi sia il migliore in Serie A: "Ilicic è senza dubbio il miglior attaccante della Serie A. Troppo forte. Mi chiedo però come Ilicic non abbia mai avuto l’occasione per giocare per una big". L'Atalanta, per 'Fantantonio' non è una grande.