Fanno discutere le parole di Fulvio Collovati che, nel corso de 'La Domenica Sportiva' su Rai 2 ha svelato la sua griglia di partenza della prossima Serie A: “Davanti a tutte ho messo Juventus e Inter, quindi non scopro niente di nuovo. Resterete forse un po’ perplessi in positivo vedendo davanti delle sorprese, per me il Milan è in seconda fila".



ATALANTA DIETRO- "Ritengo che il Milan sia la squadra che ha fatto il miglior mercato in questo momento. Anzi, vi dirò di più: se i rossoneri prendono Chiesa, lotteranno per lo Scudetto. L’Atalanta? Avrei potuto metterla al posto della Fiorentina in terza fila, dietro la Roma. Probabilmente si ripeterà, ma al momento la vedo dietro”.