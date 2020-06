L'ex tecnico del Chelsea Roberto Di Matteo, intervistato da La Gazzetta dello Sport ha svelato cosa ne pensa dell'Atalanta e della sua lotta in Champions League: “L’Atalanta merita un film su Netflix. Questa squadra ha una storia incredibile, a cominciare dal presidente Percassi ex calciatore, al figlio Luca che venne a giocare nelle giovanili del Chelsea, fino a Gasperini. A Bergamo ha raggiunto il top”.



VINCITRICE DELLA COPPA- “Non penso che l’Atalanta possa vincere la Champions, ma dopo le 3 sconfitte iniziali nei gironi, ritrovarla tra le prime 8 d’Europa è una storia da film. Chi può vincerla? L’Atletico Madrid. Dopo l’impresa dell’Anfield, ho la sensazione che sia l’anno giusto per Simeone. La Champions è fatta così: sfiori l’impresa una, due, tre volte, ma alla fine riesci a portare a casa il trofeo”.